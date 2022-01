Coronavirus, 8.482 nuovi casi e 20 decessi in Liguria

Sono 20 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria mentre tornano a salire i nuovi casi di contagio.

Nel corso della giornata appena trascorsa, infatti, sono stati oltre 8.482 i nuovi positivi a fronte di 43.400 tamponi tra molecolari (6.530) e antigenici rapidi (36.870) registrati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività pari al 19,5%.

Genova fa registrare il numero più alto di nuovi contagi con 4.916 nuovi positivi.

A Imperia i nuovi casi sono stati 1.076, a Savona 1.342 e a La Spezia 1.102.

Stabile il numero dei ricoveri, con un incremento solo di due unità mentre fa preoccupare il numero di decessi registrato nell'ultimo bollettino.

Sono infatti 20 le persone decedute, il più giovane è un uomo di 55 anni della provincia di Imperia.

Tamponi processati con test molecolare: 2.116.587 (+6.530)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.846.508 (+36.870)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 232.283 (+8.482)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 56.265 (+2.056)

Casi per provincia di residenza

Imperia 7.072 (+175)

Savona 9.048 (+247)

Genova 29.511 (+1.152)

La Spezia 7.214 (+212)

Residenti fuori regione o estero 876 (+43)

Altro o in fase di verifica 2.544 (+237)

Totale 56.265 (+2.056)

Ospedalizzati: 768 (+2); 42 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 135 (-1); 6 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 114 (-3); 10 (+1) in terapia intensiva

San Martino 117 (+10); 6 (+1) in terapia intensiva

Galliera 131 (-9); 4 (-3) in terapia intensiva

Gaslini 23 (+4); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 151 (+4); 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 67 (-2); 6 (=) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 31.620 (+2.612)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 171.269 (+6.406)

Deceduti: 4.749 (+20).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.000 (+1)

Asl 2 - 2.025 (+85)

Asl 3 - 7.087 (+103)

Asl 4 - 893 (+5)

Asl 5 - 1.710 (+126)

Totale - 12.715 (+320)

Dati vaccinazioni 18/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.024.858

Somministrati: 3.042.717

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.