Le fiabe portano i giochi per i bambini seguiti dall'AIAS di Savona

Le Fiabe sotto l'albero portano alla Sezione AIAS di Savona 5.000 euro di beneficenza. Che permetteranno all’Associazione di inserire in giardino alcuni giochi accessibili a tutti con finalità riabilitative e di intrattenimento dei piccoli seguiti dall’AIAS e per i loro fratellini che spesso li accompagnano.

Grazie alle condivisioni dello spettacolo teatrale diffuso in contemporanea poco prima di Natale sui canali Facebook, i Centri Commerciali di Coop Liguria hanno infatti raggiunto l'obiettivo di celebrare il Natale offrendo un momento di intrattenimento digital e realizzando un'azione benefica a favore di una realtà che opera da decenni sul territorio.

Martedì 18 gennaio alle ore 11 presso la sede dell'AIAS di Savona in Via Famagosta 18/A, si svolgerà la consegna dell’assegno. Sarà anche l'occasione per fare il punto sulle attività sociali del Centro Commerciale il Gabbiano e di AIAS che, nata nel 1970, continua, dopo cinquant'anni, a svolgere la sua azione per il recupero funzionale e sociale dei bambini e dei giovani con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, affetti da disturbi dello Spettro autistico, casi di ADHD ( disturbi dell'attenzione), disturbi del linguaggio e disturbi dell'apprendimento, cercando di cogliere i progressi e i cambiamenti della riabilitazione nell'ambito dell'età evolutiva e favorire la piena inclusione delle persone con disabilità.

Interverranno Maria Luisa Madini, presidente AIAS Savona e Matteo Gallieri, direttore Centro Commerciale Il Gabbiano.