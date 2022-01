Sanità locale, Arboscello (Pd): “Sull’argomento il centrodestra non vuole contraddittorio. Vaccarezza attacca amministrazioni e sindacati savonesi non allineati"

“Le dichiarazioni di questi giorni del capogruppo regionale della Lista Toti, Angelo Vaccarezza, che polemizza con chiunque abbia da esprimere una posizione contraria a quelle della Giunta sono un chiaro segnale di nervosismo, che denota la difficoltà dell’esponente di centrodestra nel difendere scelte di politica sanitaria indifendibili e criticate da popolazione e amministrazioni”. Così in una nota stampa il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“La settimana scorsa Vaccarezza ha attaccato l’amministrazione di Albenga (che aveva convocato la Commissione Sanità del Comune di Albenga) dichiarando che ‘ci sono altri luoghi opportuni che sono deputati al confronto e quelle sedi devono venire utilizzate’. Un’affermazione surreale - spiega Arboscello - perché esattamente pochi giorni prima, nel Consiglio regionale di martedì scorso, avevo chiesto al Consiglio la possibilità di approfondire la riorganizzazione della sanità ligure nell’apposita commissione. Opportunità che, appellandosi a cavilli regolamentari, mi era stata negata dalla maggioranza di centrodestra guidata proprio da Vaccarezza”.

“Oggi, il capogruppo ha attaccato anche le rappresentanze sindacali e il segretario generale della CGIL Savona, Andrea Pasa, colpevole di aver espresso semplicemente la posizione contraria al declassamento dell’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte”.

“Massima solidarietà al Segretario Pasa – continua - il quale va ringraziato per aver portato un contradditorio, dando voce ai tanti valbormidesi preoccupati per le scelte di una Giunta che da anni ormai non ascolta e persegue un depotenziamento della Sanità in un territorio che – non mi stancherò mai di ribadirlo – essendo vasto e poco collegato a livello infrastrutturale, merita un’attenzione particolare sul tema urgenza/emergenza sanitaria.

“La scelta di politica sanitaria fatta dalla Giunta Toti è chiara: Cairo Montenotte non avrà più un Pronto Soccorso e un Punto di Primo Intervento, in Valbormida rimarrà un Punto di Primo Accesso. Una scelta che viene giustificata dal “monitoraggio dei numeri di accesso all’Ospedale” ma che non rispecchia i reali bisogni della cittadinanza. Una scelta di governo regionale legittima, ma che, piaccia o no a Vaccarezza, può e deve essere criticata se non la si ritiene corretta e se preoccupa la cittadinanza”, conclude il consigliere regionale Pd Arboscello.