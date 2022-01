Nuovo ambulatorio per i medici di famiglia: il comune di Quiliano mette a disposizione il Cadifugio

I locali del Cadifugio di via Bricco a Quiliano saranno a disposizione dei medici di famiglia e di altri soggetti che svolgono attività collegate all'assistenza sanitaria.

Questa la deliberazione della giunta comunale quilianese che darà così in gestione a titolo gratuito le ex scuole elementari della frazione di Cadibona con lo scopo di adibirla ad ambulatorio medico di base.

L'amministrazione ha preso questa decisione a causa delle gravi condizioni di disagio in cui si trova la popolazione della frazione e che i locali saranno messi a disposizione in orari idonei per i cittadini.

L'utilizzo del Cadifugio non sarà comunque esclusivo ma inoltre anche compatibile con tutte le attività istituzionali e la sua funzione di rifugio escursionistico.

La durata della concessione è stata stabilita fino al 31 dicembre del 2024.