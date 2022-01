Peste suina, l'allarme dell'esperto: "Basta un maiale infetto per mettere in ginocchio l'intero sistema. Ecco perché vanno abbattuti"

Non c'è altra strada, i suini degli allevamenti della zona circoscritta dall'ordinanza ministeriale che riguarda la peste suina, vanno abbattuti. Non bisogna quindi fermarsi all'abbattimento dei cinghiali, perché il rischio il virus possa infettare anche i maiali 'domestici' è troppo alto, e a quel punto significherebbe la catastrofe per il settore agro zootecnico italiano.

Lo ha spiegato molto bene Roberto Moschi, responsabile della struttura complessa sicurezza alimentare e sanità animale di Alisa. Il veterinario ha sottolineato il rischio che per adesso ha significato un livello di vigilanza internazionale, con alcuni paesi, come la Svizzera e la Cina che hanno provvisoriamente sospeso l'import di carni suine dall'Italia, ma che potrebbe raggiungere livelli catastrofici. La stessa Cina nel 2017 ha abbattuto 300 milioni di esemplari per un'altra epidemia di peste suina.– spiega Moschi, -