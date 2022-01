Savona, in arrivo 3800 dosi del vaccino Moderna

Arriveranno a destinazione domani i furgoni del corriere SDA, di Poste Italiane, per la consegna a Savona di 3800 dosi del vaccino Moderna.

Nella giornata di domani alcuni mezzi speciali SDA, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini Moderna a Chiavari e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale, presso la farmacia ospedale San Paolo in Via Genova, a Savona.

Durante il 2021, Poste Italiane ha consegnato in provincia di Savona, 131.450 dosi di vaccini anti-Covid. Per tutto l’anno l’approvvigionamento non si è mai fermato; grazie ai 38 mezzi speciali di SDA, il corriere espresso del Gruppo, destinati esclusivamente a questo tipo di trasporto e attrezzati per l’occasione con celle frigorifere, sono stati consegnati anche oltre 100 milioni di kit vaccinali per la somministrazione dei vaccini a livello nazionale.