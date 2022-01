Pietra, senso unico sul lungomare e disagi. Un lettore: "Se ci fosse un'emergenza?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Sono di nuovo in coda al passaggio a livello che delimita il centro di Pietra Ligure. Una fila lunga che prosegue interminabile dietro di me, fino a prima della polizia municipale. Questo perché il passaggio a livello è stato abbassato più di 5 minuti fa, il treno non è ancora passato e il senso unico impedisce al traffico di defluire come potrebbe, se la viabilità tornasse a doppio senso".

"I residenti del centro non possono entrare, nè uscire perché, il passaggio a livello è abbassato. La domanda che mi sorge è: ma se ci fosse un’emergenza? Se fosse necessario andare in direzione Finale, l’unica via sarebbe percorrere il lungomare, che da qui non è raggiungibile per il senso unico e il passaggio a livello abbassato".

"Con che criterio è stata concessa la modifica alla viabilità? Il risultato sono code interminabili al passaggio dei treni, ingorghi sull'Aurelia per il percorso obbligatorio, aumento dell’inquinamento e traffico. Per cosa? Un capriccio di chi siede sulla poltrona del primo cittadino e neanche vive in centro, senza comprendere il disagio causato".

"Mi piacerebbe sapere come argomentano il nostro sindaco e il suo entourage. Nel frattempo, sta per alzarsi il passaggio a livello (valutate voi quanto è stato chiuso)".