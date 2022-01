Pietra, i lavori al passaggio a livello di via Bado e via Rossello "rispolverano" temporaneamente il doppio senso sul lungomare

"Come comunicato venerdì scorso alla cittadinanza e nei giorni precedenti alle attività produttive, da lunedì 24 gennaio a martedì 8 febbraio, RFI interverrà, con lavori urgenti e inderogabili di messa in sicurezza della linea ferroviaria, sul passaggio a livello che interessa via Don G.B. Bado (lungomare) e via Suor Maria Rossello, causandone la chiusura, soprattutto notturna, in date e orari ben precisi e prestabiliti". Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"L’Amministrazione comunale ha, per tempo, studiato la soluzione migliore per minimizzare i disagi e, già da alcuni giorni, sta predisponendo tutti gli accorgimenti tecnici necessari per istituire, temporaneamente e limitatamente ai giorni e alle ore in cui il passaggio a livello sarà chiuso al traffico, il doppio senso di circolazione in via Don G. B. Bado" conclude il primo cittadino.