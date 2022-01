San Sebastiano, la polizia locale di Carcare festeggia il suo patrono (FOTO)

Nella giornata odierna, giovedì 20 gennaio, la polizia locale di Carcare ha festeggiato il suo patrono, San Sebastiano. La ricorrenza è stata celebrata con una santa messa nella chiesa dei Padri Scolopi.

Alla funzione officiata dal parroco Padre Italo Levo hanno preso il sindaco Christian De Vecchi, il vice prefetto Martina Anatriello, il comandante della Guardia di Finanza di Cairo Montenotte, il primo cittadino di Millesimo Aldo Picalli, il comandante della scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte, i rappresentanti dei corpi di polizia locale di Millesimo e Pallare, il comandante della Polizia Stradale e altre autorità locali e provinciali.

Durante la messa il parroco ha sottolineato l’attualità della figura di San Sebastiano e del suo martirio nella difesa delle proprie convinzioni cristiane e nel coraggio di esporsi per esse. Il sindaco De Vecchi, a nome di tutta l'amministrazione e della comunità, ha ringraziato gli operatori della polizia locale che ogni giorno sono in prima linea per la sicurezza di tutti i cittadini. Un lavoro di squadra portato avanti assieme a tutte le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura, a garanzia del bene collettivo e della sicurezza, che deve far crescere il senso di fiducia dei cittadini verso le Istituzioni.