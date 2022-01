Coldiretti Savona al fianco delle famiglie più bisognose: consegnati i pacchi della solidarietà

E’ avvenuta oggi la consegna dei pacchi della solidarietà sul territorio savonese, un’iniziativa promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia sul tutto il territorio nazionale, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese. I pacchi, 50 in tutto per la provincia di Savona, sono stati consegnati grazie all’aiuto della Croce Rossa Italiana e vogliono essere un segno concreto della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione, che purtroppo sono tra quelle più duramente colpite dagli effetti della pandemia.

I pacchi permetteranno alle famiglie di mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy: dalla pasta all’olio extra vergine d’oliva, dai salumi al Parmigiano Reggiano, dalla passata di pomodoro fino ad arrivare agli omogenizzati per i bambini. Tutti prodotti che, vista la profonda situazione di crisi che stiamo vivendo, costituiscono un aiuto concreto per la quotidianità e dimostrano uno sforzo corale di un’Italia capace di unirsi per ripartire insieme.

“E’ un’iniziativa a cui teniamo molto, che ci permette di entrare realmente in contatto con il territorio e per cui ci siamo messi a completa disposizione delle famiglie che hanno bisogno di un aiuto in questo duro momento di crisi. –spiegano Marcello Grenna presidente di Coldiretti Savona e Antonio Ciotta Direttore Provinciale- Ci teniamo a ringraziare la Croce Rossa Italiana che ha deciso di supportarci nello smistamento dei pacchi e, oltre al messaggio di solidarietà, è per noi importante attirare l’attenzione anche sulla situazione emergenziale che il nostro Paese sta vivendo; non si parla solo di crisi sanitaria ma anche di una crisi economica e occupazionale per cui è necessario trovare al più presto delle soluzioni in modo da non lasciare sole queste famiglie”.