Coronavirus, i nuovi contagiati salgono: oggi in Liguria sono 6.882, 7 decessi

In costante crescita il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in tutte le province liguri. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 33.834 tamponi, tra molecolari (6.361) e antigenici rapidi (27.473), sono 6.882 i nuovi contagiati in Liguria, 1 ogni 4,91, pari al 20,34%.

Savona oggi ha registrato 1.094 nuovi positivi, Imperia 959, 3.982 a Genova e 807 a La Spezia. Stazionari i ricoverati, mentre si registrano 7 decessi.

Tamponi processati con test molecolare: 2.129.424 (+6.361)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.897.349 (+27.473)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 245.343 (+6.882)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 60.546 (+2.677)

Casi per provincia di residenza

Imperia 7.712 (+393)

Savona 9.586 (+358)

Genova 32.454 (+1.561)

La Spezia 7.564 (+283)

Residenti fuori regione o estero 977 (+61)

Altro o in fase di verifica 2.253 (+33)

Totale 60.546 (+2.677)

Ospedalizzati: 764 (+3); 41 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 130 (=); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 111 (-2); 11 (=) in terapia intensiva

San Martino 113 (+3); 6 (+1) in terapia intensiva

Galliera 133 (-3); 5 (-1) in terapia intensiva

Gaslini 21 (+5); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 152 (-3); 8 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 32 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 72 (+3); 5 (+1) in terapia intensiva

*27 non sono vaccinati e 14 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 34.571 (+2.673)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 180.028 (+4.198)

Deceduti: 4.769 (+7).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.618 (+82)

Asl 2 - 2.059 (+788)

Asl 3 - 7.155 (+81)

Asl 4 - 893 (+283)

Asl 5 - 1.748 (+10)

Totale - 13.473 (+1.244)

Dati vaccinazioni 20/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.078.036

Somministrati: 3.078.215

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.