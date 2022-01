Lettera di minacce al ministro del lavoro Andrea Orlando recapitata questa mattina negli uffici del ministero. La busta conteneva una sostanza al vaglio da parte dei vigili del fuoco. Orlando in quel momento non era presente, ad aprirla è stato un membro dello staff che è stato posto in isolamento.



Nel pomeriggio è arrivata la solidarietà a Orlando da parte del presidente della Regione Giovanni Toti.



“Voglio esprimere la mia piena e totale solidarietà al ministro del Lavoro Andrea Orlando, vittima di una lettera di minacce. Questi attacchi, ormai quotidiani, a esponenti di ogni forza politica e a figure impegnate ogni giorno nella gestione della cosa pubblica sono del tutto inaccettabili, ancora di più in una fase complessa come quella che stiamo vivendo”.