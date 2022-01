Morto a Genova l'attore Camillo Milli, era ricoverato per i postumi del covid

L'attore Camillo Milli, 91 anni, è morto oggi a Genova, dove viveva da anni. Ne dà notizia la famiglia. Milli, nato a Milano l'1 agosto 1929, ha debuttato sul grande schermo con "Ragazze d'oggi" di Luigi Zampa ma è stato uno dei protagonisti della commedia italiana degli anni '80, lavorando tra gli altri con Mario Monicelli nel "Il marchese del Grillo" e con Neri Parenti in "Fantozzi contro tutti".



Da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi del Covid.



Nel 2013 era stato premiato a Loano nell'ambito della rassegna della rassegna “Il trash ch’eravamo!”.



Milli ha recitato per oltre 50 anni al fianco di tutti gli attori della commedia italiana: Pozzetto, Villaggio, Banfi, Manfredi, Sordi, Tognazzi, per citarne alcuni più conosciuti, e come interprete teatrale, è stato particolarmente apprezzato nelle opere goldoniane. Negli anni sessanta e settanta è stato molto attivo anche in televisione dove ha dove ha interpretato diversi sceneggiati.

Pur non avendo ruoli principali è uno degli attori caratteristici più noti nel cinema italiano, soprattutto per la sua simpatia e la sua bravura. Lo ricordiamo nel ruolo del presidente Borlotti in “L'allenatore nel pallone”, recitato insieme a Lino Banfi, del crudele direttore Barambani in “Fantozzi contro tutti”, del cieco (poco attento) in “Ho vinto la lotteria di capodanno” e del dottor Piedimonte in “Rimini Rimini” tutti e tre recitati accanto a Paolo Villaggio.

Camillo Milli è diventato un volto celebre grazie al ruolo del barista che ha interpretato in un Carosello del 1957, insieme a Ernesto Calindri, dove si intonava un celeberrimo motivetto, ‘Fin dal tempo dei Garibaldini, China Martini...China Martini…”- L’attore, che vive a Genova, recita ancora oggi nella soap opera “Cento Vetrine”, vestendo i panni di un barista ed è uno degli attori di punta del Teatro Stabile di Genova.





"Genova piange la scomparsa di un artista sublime: Camillo Milli, nato a Milano ma genovese di adozione. Scelse di vivere nella nostra città dal 1951 insieme alla sua famiglia". Lo scrive in una nota il Comune di Genova.

Grande attore teatrale, fu colonna del Teatro Stabile di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina.

Aveva lavorato anche nel cinema come caratterista di eccezione, insieme - tra gli altri - ad Alberto Sordi, Lino Banfi e a un altro genovese illustre come Paolo Villaggio.

Un attore eccelso che la città ricorderà nel tempo.

Alla famiglia le più sentite condoglianze per conto della città di Genova".