Da Albenga "Agree", idea contro lo spreco alimentare: la sfida di Arianna Sica per vincere il premio Green Alley Award

Per un futuro più sostenibile, grazie a innovazione e ricerca nel settore dell’economia circolare, la tedesca Landbell Group ha istituito il Green Alley Award, che per l’edizione 2022 ha selezionato tra i 6 partecipanti il progetto Agree, gestito da un team che vede anche l’albenganese Arianna Sica.

Sei startup europee in gara per un’occasione unica finalizzata a fare rete e vincere un premio in denaro di 25mila euro.

L’albenganese Arianna Sica ci spiega in cosa consiste l’importante progetto che gestisce, insieme ad altre persone, e perché votarlo: “Agree affronta il problema dello spreco alimentare tramite strategie circolari, valorizzando i sottoprodotti agricoli. Lo spreco alimentare è una tematica cruciale per cui l’Unione Europea ha attivato programmi di finanziamento da 20 miliardi di euro l’anno per ridurne la quantità. La perdita alimentare costa 2.600 miliardi di euro annui – spiega - includendo il prelievo di risorse idriche e le esternalità ambientali negative del ciclo produttivo”.

“Lo spreco alimentare viene generato da alimenti deperibili, come frutta e verdura, non solo a livello domestico, ma anche lungo le diverse fasi della filiera alimentare dove si seleziona il prodotto solo per ragioni estetiche”.

“L’obiettivo del progetto Agree è di aumentare il ciclo di vita (shelf-life) degli ortaggi coprendoli con un rivestimento commestibile, di origine vegetale, creato a partire da componenti estratti dai sottoprodotti agricoli. I rivestimenti edibili di Agree sono lavabili – sottolinea la studentessa ingauna - sviluppati in modo da non alterare le proprietà organolettiche degli ortaggi e prolungarne la shelf-life fino a tre volte in più rispetto allo standard. La proposta di Agree è economica, sostenibile e la rende un’alternativa promettente ai metodi convenzionali di conservazione”, conclude.

È possibile votare AGREE cliccando QUI.