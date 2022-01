Benefici per la salute delle Sedie Ergonomiche

Una sedia ergonomica è un qualcosa che non può assolutamente mancare nella nostra abitazione o nel nostro ufficio. Il suo utilizzo permette infatti di ridurre e in molti casi risolvere del tutto i fastidi derivati dal tanto tempo che trascorriamo seduti. Continuate a leggere e capirete subito perché è importante avere una buona sedie ergonomiche per la casa.

Oggigiorno, la maggior parte di noi si trova a condurre uno stile di vita sedentario. La mattina ci alziamo dal letto, poi ci spostiamo in cucina per sederci al tavolo da pranzo, una volta usciti di casa passiamo all’auto e arriviamo in ufficio, dove per 6-8 estenuanti ore rimaniamo seduti di fronte al computer. Quando finalmente torniamo a casa ci rilassiamo guardando qualche programma televisivo, seduti sul divano o sulla nostra poltrona preferita.

Ecco che lo stare seduti così a lungo determina effetti dannosi, anche gravi, sulla salute. La schiena ed il collo vengono infatti continuamente sollecitati e ciò, con il tempo, generando inizialmente leggeri fastidi che successivamente possono trasformarsi in dolori cronici che colpiscono le ossa ed i muscoli. C’è anche da considerare che questa situazione è peggiorata negli ultimi due anni, poiché a causa della pandemia di Covid-19 sempre più persone trascorrono tempo in smart-working, ossia lavorando al computer da casa, ed in molti hanno già optato per l’acquisto di sedie ergonomiche per il telelavoro.

Caratteristiche sedia ergonomica

Vediamo ora quali siano le principali caratteristiche delle sedie ergonomiche e quali vantaggi siano ad esse correlati:

Correzione della postura. Le sedie ergonomiche prendono il loro nome proprio dal fatto che tali sedie posturali permettono di migliorare la posizione del proprio corpo. Ma come? Sostanzialmente ciò avviene riducendo la pressione esercitata dallo stare seduti sulla schiena, così da consentire un allineamento corretto della colonna vertebrale. Il collo e le spalle sono più rilassati, favorendo una postura corretta anche per quanto riguarda la posizione dei piedi. Inoltre, grazie a una sedia anatomica si ha l’occasione di rinforzare i muscoli, migliore la respirazione (una corretta posizione del bacino permette infatti una maggiore capacità polmonare e toracica), ridurre i dolori e ed il gonfiore alle gambe, agevolare la circolazione sanguigna e favorire anche un miglioramento della fase digestiva;

Riduzione del dolore. Senza alcun dubbio, tra i maggiori benefici apportati dall’utilizzo di una sedia di questo tipo abbiamo la riduzione dei fastidi e dei dolori legati all’assunzione costante e prolungata nel tempo di una postura scorretta. Come è infatti possibile intuire fin da subito, le sedie ergonomiche sono decisamente più comode rispetto a quelle classiche. Grazie ai materiali utilizzati ed alle tecnologie adottate per la loro realizzazione si evitano inutili affaticamenti ed indolenzimenti vari, la postura lombare è corretta;

Maggiore confort. Lo si è appena detto, ma è importante sottolinearlo: le sedie ergonomiche sono davvero comode! Questo aspetto è fondamentale dal momento che si riflette in una maggiore produttività durante il lavoro, poiché ci aiuta a concentrarci di più su ciò che stiamo facendo; non solo, permette di rilassarci ancora di più quando ci ritroviamo a leggere un libro o a guardare la nostra serie preferita su Netflix. La conseguente ed incredibile riduzione dello stress permette di guadagnarci in termini di qualità della vita, e di serenità soprattutto;

Prevenzione. Aspetto importante da considerare e da tenere a mente è che una sedia ergonomica non è solo una soluzione da scegliere quando il danno è ormai stato fatto e si sta cercando di fare di tutto per ridurre i danni. Come sente dire ogni tanto: “Prevenire è meglio che curare”!

Dove comprare sedie ergonomiche

Ofichairs è attualmente il marchio leader a livello europeo per quanto riguarda la produzione di sedie ergonomiche e poltrone da ufficio. In particolare, Ofichairs non dispone solo di piattaforme di distribuzione, ma possiede anche magazzini con migliaia di articoli in stock. Ciò permette all’azienda di garantire ai propri clienti i migliori prodotti disponibili sul mercato ad un prezzo assolutamente competitivo e con tempi di spedizione molto brevi.

Cosa aspetti? Scegli le sedie ergonomiche Ofichairs ed effettua subito il tuo primo ordine, oppure vienici a trovare in negozio.