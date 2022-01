Caso Covid al micronido "Gli Orsetti" di Spotorno, l'amministrazione chiude la struttura per 10 giorni

"Il micronido comunale 'Gli Orsetti' di Spotorno - gestito da Coopearci - ha dieci bambini iscritti. In data 21 gennaio un bambino del micronido presentava sintomatologia febbrile, pertanto i genitori hanno contattato le educatrici per comunicare l'assenza. Immediatamente la referente Covid del servizio micronido ha contattato i genitori del bambino assente, invitandoli ad eseguire un tampone, anche per la tranquillità di tutti. Purtroppo il test ha dato esito positivo, pertanto, come da protocollo, sono state avviate le pratiche burocratiche con Asl". Lo comunica, attraverso una nota stampa, Gian Luca Giudice, assessore del Comune di Spotorno.

"Tutte le insegnanti, con coerenza e alta professionalità, risultano aver fatto la 'terza dose' e pertanto faranno auto-sorveglianza con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 - prosegue Giudice - I bambini che sono venuti a contatto con il bambino positivo invece, come da protocollo Asl, saranno in quarantena per 10 giorni. Coloro che invece erano assenti nelle 48 ore precedenti non risultano in quarantena. Tuttavia essendo pochi i bambini iscritti al servizio micronido, su espressa decisione dei genitori, resteranno a casa".

"Pertanto l'Amministrazione ha preso la decisione di confermare la chiusura del servizio micronido 'Gli Orsetti' per i prossimi dieci giorni. Desideriamo quindi ringraziare il personale in servizio per l'efficienza nell'applicare il protocollo ponendo immediatamente in sicurezza i fruitori del micronido" conclude l'assessore spotornese.