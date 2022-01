Il 24 gennaio a Savona doppio incontro con il teologo Brunetto Salvarani

Avrà la voce autorevole del professor Brunetto Salvarani la giornata del 24 gennaio che la Diocesi di Savona-Noli dedicherà all’amicizia tra le confessioni in occasione della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. Salvarani è docente di Teologia della Missione e del Dialogo presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e considerato uno dei maggiori esperti di dialogo ecumenico e interreligioso.

La traccia di riflessione è stata elaborata dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente sul tema “Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo” (Matteo 2,2). Due i momenti previsti. Nel pomeriggio dalle ore 17 alle 19 presso la cappella dell’Istituto “Rossello”, in via Montegrappa 7, il relatore interverrà su “Ecumenismo ed educazione alla conoscenza e al dialogo interreligioso”. A seguire suor Francesca Buffa, responsabile della scuola primaria delle Figlie di Nostra Signora della Neve, parlerà della spiritualità e del metodo educativo dei fondatori del suo istituto.

L’incontro è inserito nell’ambito del corso di aggiornamento per insegnanti di religione cattolica, organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale Scolastica sul tema “Insegnare nella complessità: educare a scelte libere e consapevoli”. Per informazioni sul corso è possibile contattare il direttore Aureliano Deraggi al numero di telefono 3477931556, oppure all’e-mail aureliano.deraggi@gmail.com). Il corso è inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. per l’aggiornamento dei docenti.