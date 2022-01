Shopping invernale al Molo 8.44, spazio a super prezzi su abbigliamento, accessori e arredamento per la casa

Freddo? Scaldati con le promozioni del Molo 8.44.

Continuano saldi e scontistiche esclusive di fine stagione. Nello shopping center vadese si possono super prezzi su abbigliamento, accessori, arredamento per la casa, calzature, attrezzatura sportiva e tanto altro.

I clienti possono approfittare delle occasioni del mese di gennaio per l’ultimo shopping invernale, per rifarsi il guardaroba oppure acquistare quel capo speciale che desiderano da tempo o, perché no, anche cambiare look alla propria abitazione.

Inoltre, seguendo i canali social si può rimanere aggiornati in tempo reale sulle promozioni di tutti i negozi e accaparrarsi per primi anche le nuove collezioni.