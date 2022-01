Alassio, un'area verde attrezzata nell'ex vivaio comunale

Non è mai stata una vera e propria area verde attrezzata ma lo spazio antistante il Palazzetto dello Sport Lorenzo Ravizza di Alassio, è diventato col tempo luogo di ritrovo della Fenarina.

"Abbiamo pulito le palme, aggiunto essenze arboree - ricorda Alessandra Aicardi, Consigliera incaricata al verde pubblico - e trasformato quello spazio in un luogo più accogliente per le soste all'aria aperta".

I recenti sopralluoghi delle autorità competenti in materia di sicurezza per quanto attiene la capienza del Palasport alassino, hanno di fatto cancellato quello spazio, ritenendolo fondamentale per garantire i necessari corridoi di fuga in caso di emergenze.

"Nei giorni scorsi - spiega Aicardi - abbiamo avuto la conferma che dovremo andare a intervenire su quell'area modificandone significativamente aspetto e funzionalità. Rimarranno solo le palme Dovremo spostare la casetta dell'acqua, rimuovere la biglietteria e anche le ultime essenze aggiunte dovranno essere spostate. Ma quello che maggiormente ci ha dato da riflettere è che, così facendo, veniva meno anche l'unico spazio d'incontro per la collettività del quartiere".

"Vero è che stiamo concludendo i lavori all'ex Mattatoio dove è prevista un'area verde attrezzata - prosegue la Consigliera - ma nel frattempo vorremmo valutare una soluzione più immediata e magari diversificata nella dinamica della vita del quartiere. Di qui l'idea di trasformare una parte dell'ex vivaio comunale in un'area verde attrezzata. Abbiamo già fatto un sopralluogo e l'Ufficio Tecnico Comunale è già al lavoro per la progettazione. Avrebbe una doppia via d'accesso - una per disabili e carrozzine - e sarebbe anche recintata, ben divisa da una cortina di cipressi dal vivaio comunale vero e proprio. Potremmo mettere lì a dimora le essenze che dovremo spostare dall'area del Palazzetto; insomma contestualmente alla modifica degli spazi antistante il Palalassio, sarà possibile avviare anche quella del vivaio dotando la Fenarina di una vera e propria area verde attrezzata".