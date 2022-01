Albissola, ringhiera sulla passeggiata ancora pericolante. Sindaco Nasuti: "Anas ci presenterà un progetto di rifacimento" (FOTO)

"E' sicuramente un problema e abbiamo sollecitato Anas che ci sta presentando un progetto di rifacimento di tutta la ringhiera".

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti è intervenuto in merito al parapetto pericolante che costeggia la passeggiata sull'Aurelia tra il comune albissolese e Savona nella zona della Margonara.

Nel novembre del 2020 dopo un'ordinanza del primo cittadino erano stati posizionati il nastro bianco e rosso e la griglia da cantiere per delimitare l'area visto che la ringhiera risulta essere pericolante così come la terrazza panoramica sul mare.

In più di un'occasione però non sono mancate anche le proteste dei cittadini che hanno segnalato la rottura in alcuni punti.

Stiamo cercando di incastrare l'intervento con il nostro progetto che riguarda la pista ciclabile che collega la passeggiata degli Artisti con la Madonnetta" conclude Nasuti.