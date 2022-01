Volotea saluta Genova, 'congelata' la base al Colombo: "Troppe le perdite per la pandemia"

Volotea saluta Genova annunciando la sospensione della base inaugurata nel 2017 al Cristoforo Colombo. La compagnia spagnola, dopo aver già ridotto il numero delle tratte , a fronte del calo dovuto alla pandemia ha deciso di 'congelare' le attività nel capoluogo ligure.



Un fulmine a ciel sereno per i lavoratori che ora, se non vorranno perdere il posto dovranno accettare di trasferirsi in una delle altre basi della compagnia. E' rilevante in questo caso sottolineare che a Genova nessuno dei dipendenti di Volotea è seguito dai sindacati, che probabilmente saranno chiamati per gestire la vertenza.



Dopo una mail di un dipendente che ci avvertiva della sospensione della base, nella serata di ieri con una nota congiunta, la compagnia spagnola e l'aeroporto di Genova hanno confermato la notizia.



"Volotea - si legge nel comunicato - ha deciso di congelare la base di Genova, inaugurata nel 2017, a fronte di una situazione generale di mercato dinamica e fortemente condizionata dagli effetti della pandemia, in uno scenario che sta inducendo una generale riorganizzazione dell’intero comparto aereo a livello mondiale.

'Siamo naturalmente dispiaciuti per questa decisione, maturata nell’ambito di un rapporto di forte collaborazione e fiducia consolidatosi nel tempo. Volotea, va sottolineato, negli anni precedenti la pandemia ha portato a una forte e costante crescita del numero di destinazioni e passeggeri sullo scalo genovese', affermano i vertici dello scalo.

'Siamo spiacenti di dover congelare la nostra base di Genova. Purtroppo, l’attuale situazione pandemica, in un contesto in continua evoluzione, ci costringe a riorganizzare il nostro network. Riconfermiamo la nostra vicinanza alla città di Genova dove per i prossimi mesi abbiamo in vendita oltre 220.000 posti. A tutto il nostro personale impegnato presso lo scalo è stata offerta la possibilità di trovare impiego presso una delle nostre altre basi, ed è stato dato supporto per un eventuale spostamento', affermano dalla compagnia aerea.

La sospensione della base non avrà impatto sulle operazioni di Volotea e sul servizio ai viaggiatori in partenza e in arrivo sull’aeroporto di Genova. In termini complessivi la connettività aerea non subisce dunque variazioni di rilievo.