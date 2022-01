Le sezioni Pd del medio ponente: "Promuovere ospedale Albenga screditando Santa Corona è atteggiamento dannoso e controproducente"

" La situazione sanitaria ligure ed in particolare quella della provincia di Savona, sta assumendo toni e contorni preoccupanti e poco edificanti, paragonabili solo alle più becere campagne elettorali già vissute in epoche precedenti. Alcuni politici e amministratori del comprensorio ingauno, hanno inaugurato, da qualche tempo, una stagione di iniziative mediatiche che non si limitano più alla sola difesa (legittima) della loro struttura ospedaliera di riferimento. Da alcuni mesi lo fanno gettando discredito verso realtà come quella del Santa Corona, evidentemente considerata antagonista, in una sorta di 'mors tua vita mea' resa sempre più esplicita nelle affermazioni, talvolta dalle tinte forti che non lasciano margini ad una discussione e ad un confronto serio e costruttivo ". Si apre così la nota stampa diffusa dal circolo PD Pietra Ligure (condivisa dai circoli di Spotorno, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Loano).

"Le sezioni del PD di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Loano, Finale Ligure e Spotorno ritengono questo atteggiamento dannoso e controproducente per entrambe le realtà - prosegue la nota - Crediamo innanzitutto nel mantenimento dei 4 ospedali in provincia, nella loro complementarità e integrazione, nel mantenimento, nel ripristino e nel potenziamento di tutte quelle funzioni che per anni hanno garantito una sanità di altissimo livello in tutta la provincia e, in molti casi, un punto di riferimento per le provincie confinanti. Naturalmente rivendicandone lo status e la vocazione di ospedali totalmente pubblici".

"Noi a questo gioco al massacro non intendiamo partecipare - sottolineano i firmatari della nota - perchè riteniamo che questo costituisca, in primis, un nostro punto di debolezza e un punto di forza per l'attuale Amministrazione regionale che in questo modo ha gioco facile nel mascherare il più totale immobilismo e l'incapacità nel gestire una materia così delicata come quella della sanità. Complice anche la pandemia che dà modo e maniera al Presidente Toti di mantenere comportamenti pretestuosi e discutibili per rimandare a fine emergenza, gli incontri con sindaci e amministratori dei territori che ne hanno fatto esplicita richiesta".