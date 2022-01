Assemblea dell'Ordine degli Infermieri senza collegamento video, esclusi gli operatori sospesi: "Decisione non solo antidemocratica"

"Nella giornata di ieri, 21 gennaio 2022, si è tenuta l’assemblea degli appartenenti all’Ordine degli infermieri professionali savonese. Chi ha organizzato l’assemblea in un momento come questo avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione il fatto che molti (per problemi di malattia, mancanza del Green Pass o in quarantena per contatto stretto con un positivo), pur volendolo non avrebbero potuto essere presenti di persona". Si apre così la nota stampa a firma degli infermieri sospesi dal lavoro ed esclusi dall’assemblea del proprio Ordine Professionale.

"Questo quando la maggior parte delle scadenze di questo tipo, dalle assemblee di condominio alle riunioni di organizzazione (tra le quali molte attività della FNOMCEO come ci fanno sapere numerosi comunicati) proprio per questo motivo vengono organizzate online e consentono così la partecipazione del più alto numero di aderenti possibile - prosegue la nota - La nostra assemblea, al contrario, è stata organizzata in presenza e con obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato, impedendo così a numerosi iscritti di partecipare e depositare altresì le deleghe ricevute".

"Noi riteniamo che questa scelta, apertamente limitativa e antidemocratica, abbia proprio avuto lo scopo di impedire all’assemblea di ascoltare dalla viva voce degli interessati il parere degli operatori sanitari sospesi e le loro ragioni e richieste. In ogni caso questa gravissima anomalia è stata verbalizzata e ci riserviamo di agire in giudizio per ottenere l’annullamento dell’assemblea e di ogni deliberazione votata nel corso della stessa. Verrà se necessario attivata una raccolta fondi per sostenere le spese legali. Chiediamo a tutti i colleghi di difendere il diritto di tutti di partecipazione all'assemblea dell'OPI di Savona" concludono gli infermieri sospesi dal lavoro ed esclusi dall’assemblea dell'Ordine.