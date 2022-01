Sanità, Foscolo (Lega): “Carenza personale ospedali, consentire reintegro medici e operatori pensionati senza decurtazioni alle pensioni”

“La carenza di personale degli ospedali in tutta Italia, compreso il nostro territorio, è di drammatica attualità, uno scenario preoccupante in un momento di emergenza e alle prese con il perdurare dell’epidemia.

Per questo motivo ho presentato un emendamento al Dl Milleproroghe che chiede al Governo, per tutto il 2022, di permettere ai medici e agli operatori sanitari in pensione di poter tornare in corsia senza decurtazioni alla pensione. Ciò sarebbe possibile prorogando l’efficacia delle disposizioni del cosiddetto decreto ‘cura Italia’, estendendole per tutto il 2022.

In attesa di nuovi concorsi che possano garantire forze nuove per ripristinare il normale funzionamento dei servizi, una soluzione importante e concreta, in questo momento di grave carenza di personale nelle strutture sanitarie di tutto il Paese che sta purtroppo penalizzando anche gli ospedali della provincia di Savona”.

Così in una nota Sara Foscolo, deputata ligure della Lega, prima firmataria dell’emendamento, sottoscritto dai anche deputati Lega Boldi, Viviani, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani e Zanella.