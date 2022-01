"Giornata della Memoria": il 26 gennaio una tavola rotonda organizzata dall'Anpi di Vado Ligure

Nel contesto delle celebrazioni del 27 gennaio "Giornata della Memoria", la sezione Anpi di Vado Ligure organizza per il giorno 26 gennaio - alle ore 21.00 sulla piattaforma Zoom - la Tavola rotonda: “Quale futuro per la memoria? Strategie narrative e didattica della Shoah per le nuove generazioni”

Per partecipare occorre inviare una mail ad anpivado@gmail.com entro le ore 18 del 25/1.

E’ necessario scaricare l’applicazione Zoom e collegarsi con il link ricevuto, inserendo il Meeting Id, 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro.

"Mantenere viva la memoria e riuscire a trasmetterla agli studenti ed alle nuove generazioni è importante ora più che mai. Per questo bisogna trovare un metodo efficace di comunicazione, tramite insegnanti, educatori, associazioni, cittadini, che invitiamo a partecipare, portando il loro contributo" fanno sapere dalla sezione Anpi vadese.