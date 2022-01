Covid, sfogo di un lettore contro Toti: "Quando disponibile in Liguria il Novavax?"

"Faccio parte di quelle persone che, per paura di effetti collaterali dei vaccini, ancora non si sono vaccinate. Ce ne sono tante nella mia situazione, non novax come l'informazione e il governo continuano ad additare, ma semplicemente impauriti, in quanto allergici.

Adesso siamo all'obbligo per gli over 50. Obbligo in cui rientro. Tanti come me aspettano da tempo il Novavax, vaccino proteico più tradizionale. Doveva arrivare a gennaio, ora a febbraio, ma per ora nel Lazio e nelle Marche.

E noi Liguri? Perché il nostro Governatore, che si è tenuto la delega alla Sanità, che non perde occasione per incitare alla vaccinazione, tace? Perché non ci mette in condizione di poterlo fare, scegliendo un farmaco approvato da Europa e Italia?".

Andrea R.