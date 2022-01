Caos viabilità per lo spostamento del mercato, "Varazze domani": "Situazioni di pericolosità tra San Bartolomeo e via Busci"

“Sabato scorso, per l’ennesima volta, il traffico nella zona di san Bartolomeo e di via Busci era in tilt”.

A dirlo, in una nota, sono i consiglieri di minoranza del gruppo “Varazze Domani” Ghigliazza, Busso, Fazio, Robello e Cerruti. Il motivo? Le variazioni alla viabilità, affermano, conseguenti allo spostamento del mercato settimanale che “ha imposto il divieto di transito e sosta nella zona di via Busci, piazza San Bartolomeo, via Arzocco, piazza Dante”.

“Questa modifica della circolazione - scrivono dall'opposizione - non debitamente presidiata e segnalata da cartellonistica, crea situazioni di pericolosità. In particolare, durante la mattina del sabato, le auto continuano a immettersi in via Busci provenienti da via Baglietto (Aurelia Bis) incontrando spesso altri autoveicoli che avevano già imboccato quella strada e cercano di uscire percorrendo la via in senso contrario”.

“Abbiamo ritenuto di dover chiedere alla maggioranza chiarimenti in merito a questa situazione che crea disagio a residenti, cittadini ed ospiti - spiegano - ad oggi siamo a fine gennaio, immaginiamo che nel periodo estivo e nei periodi festivi la zona sarà ancora più congestionata ed ingestibile”.

“Sappiamo che l’Amministrazione ha deciso di dare un incarico per lo studio di un piano del traffico per circa 50mila euro, riteniamo però che per risolvere questa situazione si possa attingere alle molte risorse e competenze interne all’ente e che debba essere ripristinata, al più presto, la sicurezza nella zona di San Bartolomeo” aggiungono.

“Prima dello spostamento del mercato andavano vagliate tutte le modifiche della circolazione ed eventuali criticità, purtroppo non è stato fatto adesso però è il momento di porre rimedio a una situazione insostenibile” concludono.