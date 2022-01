Nuovi casi Covid all'asilo "Ca' di picìn" di Albissola: chiuso per tutta la settimana

Sono saliti i casi di positività al Covid, erano 5 venerdì, nei bimbi dell'asilo nido comunale di Albissola Marina "Ca' di picìn" e il sindaco Gianluca Nasuti ha optato così per la chiusura anche per tutta la settimana prossima.

Come da protocollo, che prevede anche solo una positività al virus, la cooperativa che gestisce la scuola, Progetto Città, insieme al primo cittadino, giovedì avevano optato per lo stop del servizio.

Venerdì inoltre è stato chiuso per dieci giorni il micronido comunale 'Gli Orsetti' di Spotorno, gestito da Coopearci e che ha dieci bambini iscritti. Lo scorso 21 gennaio un bambino ha presentato sintomatologia febbrile con i genitori che hanno contattato le educatrici per comunicare l'assenza.

Immediatamente la referente Covid del servizio micronido ha contattato i genitori del bambino assente, invitandoli ad eseguire un tampone, anche per la tranquillità di tutti ma purtroppo il test ha dato esito positivo. Così come da protocollo, erano state avviate le pratiche burocratiche con Asl.

"I bambini che sono venuti a contatto con il bambino positivo invece, come da protocollo Asl, saranno in quarantena per 10 giorni. Coloro che invece erano assenti nelle 48 ore precedenti non risultano in quarantena. Tuttavia essendo pochi i bambini iscritti al servizio micronido, su espressa decisione dei genitori, resteranno a casa" aveva spiegato l'assessore spotornese Gian Luca Giudice.

In provincia di Savona dalle 51 classi in quarantena di martedì a partire dalla scuola materna e arrivando fino alle superiori, nella giornata di ieri sono arrivate a 164, sintomo di una variante Omicron che sta circolando sempre più con forza tra i più giovani.