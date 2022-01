Alta pressione, vento e nebbia: le previsioni per la settimana dal 24 al 30 gennaio

Alta pressione che si va rinforzando alle nostre latitudini con un massimo barico di 1032-1033 hPa previsto martedì. Si allunga così il periodo senza precipitazioni con l’anticiclone che parrebbe non voler mollare la presa almeno sino agli inizia di Febbraio. Continua quindi questa siccità con le precipitazioni che mancano da più di 30 giorni.

Per questo scorcio di settimana nuovamente termometro oltre le medie stagionali, inquinamento atmosferico sugli scudi e nebbie diffuse sui bassi piani. Un inverno, non inverno.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, lunedì 24, a giovedì 27 gennaio, cielo poco nuvoloso sugli altipiani e in montagna, più nuvoloso con nubi basse e foschie al mare, nebbie sui bassi piani, ove insisteranno anche gelate estese; termometro su valori massimi e minimi oltre le medie stagionali: minime in pianura tra i -1 e l'1°C e massime sugli 8-10°C. Al mare minime intorno ai 3-7°C e massime 11-15°C. In pianura forti da Ovest, molto forti in montagna, al mare forti da Nord.

Da venerdì 28 gennaio cielo per lo più sereno in pianura, nubi basse al mare con possibili venti molto forti da Nord.





