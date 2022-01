Giustenice, atti vandalici: tagliato il telone della tensostruttura (FOTO)

Stamane il sindaco ha sporto denuncia contro ignoti per il danneggiamento della tensostruttura comunale, nel frattempo la bilancia rubata all'esterno dell'esercizio commerciale è tornata al suo posto come spiegato via Facebook dai titolari del negozio: "Questa mattina con piacevole sorpresa la nostra storica bilancia è tornata al suo posto - si legge sulla pagina Facebook dell'attività giusteniese - Ringraziamo il sindaco e tutta l'amministrazione per l'impegno dimostrato e tutta la cittadinanza per il supporto dato in queste ore. Non conosciamo l'autore di questo gesto ma ringraziamo chi per lui ha deciso di riportarci la bilancia. Grazie, è parte della nostra storia".