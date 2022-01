Guida ai Casino Bitcoin: scommettere con criptovalute

Hai mai sentito parlare di casino Bitcoin? Parliamo di piattaforme che permettono ai giocatori iscritti di poter utilizzare le criptovalute per ricaricare il conto di gioco e divertirsi ai tavoli preferiti. Le monete digitali più popolari come Bitcoin, Ethereum e Litecoin ormai si stanno facendo spazio anche all’interno dei casinò online. Di seguito parleremo proprio di questo, per scoprire come puoi effettuare depositi e prelievi, ma anche come scommettere con le criptovalute. Mettiti comodo e preparati a trovare le risposte a tutte le tue domande.

Perché usare le criptovalute nei casinò online

Da diversi anni le criptovalute, e nelle specifico i Bitcoin, hanno iniziato a diventare sempre più popolari sul web e in particolare tra i giocatori d’azzardo. Ma perché un giocatore dovrebbe registrarsi in un Casinò Bitcoin? Le ragioni sono diverse! Prima di tutto perché quando effettui un deposito non solo puoi contare sulla velocità del trasferimento, ma potrai anche garantirti l’anonimato. Inoltre sono previste anche delle spese di transazione che sono ridotte o addirittura assenti. Considera però che quando si converte la criptovaluta per provare il miglior casinò online , l'operatore può addebitare una piccola commissione.

Al momento le criptovalute non dispongono un regolamento universale che le definiscano come una forma di denaro vera e propria, a differenza delle valute riconosciute a livello globale. E inoltre hanno un’alta variabilità e il loro valore può variare da un momento all’altro. Bisogna quindi valutare il momento giusto per acquistarle e usarle.

Iniziare a usare le criptovalute

Prima di lanciarti all’avventura e registrarti su una piattaforma dovrai trovare un Casinò Bitcoin che sia sicuro e che accetti le criptovalute. Tale fase potrebbe richiedere un po’ di tempo, poiché questo è un metodo moderno che non viene accettato in tutti i casinò online. Non appena avrai trovato la tua piattaforma dovrai aprire un e-wallet per le criptovalute, scegliendo tra diversi servizi sicuri che trovi online. A quel punto puoi acquistare le monete digitali e procedere con il primo versamento sul conto di gioco. Ricorda sempre che non puoi iniziare a giocare se non disponi di un portafoglio che ti permetta di gestire le criptovalute. La fase di registrazione per questo servizio è molto pratica e intuitiva, ma soprattutto non richiede alcun tipo di informazione personale se non un indirizzo per la creazione dell’account.

Finanzia il tuo account del casinò

Una volta che avrai terminato la creazione del tuo portafoglio e la registrazione su quello che per te è il miglior casinò con criptovalute si può procedere con il primo passo chiave: il deposito. Attraverso la Cassa del casinò devi selezionare la criptovaluta che utilizzi e potrai procedere scegliendo la somma che desideri trasferire. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un sistema altamente tecnologico, e per questo puoi sfruttare diverse opzioni per completare il trasferimento. Dal tuo portafoglio, per esempio, potrai non solo trovare il tuo indirizzo di deposito, ma anche un codice QR corrispondente per questo tipo di operazione. L’uso del QR Code è ottimale per rendere pratica ogni operazione senza usare l’indirizzo. Nel giro di pochissimi istanti potrai accreditare le tue monete digitali automaticamente sul Casinò Bitcoin che hai scelto.

Prelievo del denaro dal casinò

Hai giocato e sei riuscito a generare un po’ di vincite interessanti? E allora è giunto il momento di prelevarle! Vai nella Cassa dal Menu e seleziona la voce del prelievo in Bitcoin. In questo caso non dovrai fare altro che copiare l'indirizzo del casinò e immettere l'importo del trasferimento desiderato. A questo punto puoi confermare la transizione oppure decidere di annullarla. Ti consigliamo di verificare sempre con attenzione che il casinò che hai scelto garantisca non solo il deposito, ma anche il prelievo del denaro. Spesso infatti è un’operazione non garantita da tutti.

Quando il prelievo con criptovalute è garantito ti permetterà di poter contare su un trasferimento immediato del denaro sul tuo portafoglio. E questo aspetto è un sogno per un giocatore che con tutte le altre modalità di prelievo dovrà invece attendere in media da 2 a 7 giorni.

Inizia a giocare usando criptovalute

Se hai un po’ di esperienza con l’uso delle criptovalute trovare un Casinò Bitcoin sarà per te un’interessante opzione di gioco! Riuscirai a sfruttare al meglio questo tipo di moneta digitale, apprezzando la velocità di ogni operazione e soprattutto la tutela massima della tua privacy. Puoi infatti ricaricare, scommettere subito e sfidare la fortuna senza dover fornire dati personali o del tuo conto personale. Basta un indirizzo e il gioco è fatto: che ne dici, è giunto il momento di prendere in considerazione l’uso di criptovalute per alimentare la tua passione per il gioco d’azzardo?