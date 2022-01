Sanità in Val Bormida, criticità su assistenza domiciliare e personale. La Cgil Savona: "La Regione come intende intervenire"

"Le Regioni hanno tempo fino al 28 febbraio 2022 per presentare i piani regionali al fine di sottoscrivere il Contratto Istituzionale di Sviluppo che in ogni caso dovrà essere firmato in sede ministeriale entro il 31 maggio 2022. E’ necessario fare presto e bene non solo in Val Bormida, ma in tutti i Distretti socio sanitari della Provincia". Cosi commentano in una nota Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona, Fausto Da Bove, segretario generale SPI Cgil Savona ed Ennio Peluffo, segretario generale FP Cgil Savona.

"Lo scorso 17 gennaio, dopo oltre 7 mesi di attesa, si è svolto l’incontro con il presidente della Regione Giovanni Toti a cui hanno partecipato i sindaci del Distretto socio sanitario della Val Bormida, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) e il comitato sanitario locale. Nell'incontro sono stati illustrati i contenuti delle ultime delibere regionali in cui si trasforma il nosocomio di Cairo in ospedale di comunità".

"Nella giornata successiva abbiamo ricevuto dalla Regione Liguria i documenti che sintetizzano il volume di investimenti previsti nell’ospedale di Cairo, il modello socio sanitario che l’amministrazione regionale intende realizzare in Val Bormida per i prossimi anni ed alcune alcune risposte alle molteplici richieste che il territorio (EE.LL., OO.SS. e Comitato) avevano posto circa un anno e mezzo fa con il Documento condiviso del 2020" aggiungono.

"Va ricordato ed evidenziato con forza come tali argomenti riguardano non solo l’ospedale, ma anche la costituzione della futura rete sanitario-assistenziale dei Distretti con l’applicazione dei contenuti del Pnrr sia in termini di indirizzo che di risorse. Si sta, conseguentemente, parlando di come il territorio intenda, grazie soprattutto alle risorse straordinarie previste dal Pnrr, adeguare e garantire la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini di una rete che, nel corso degli anni, ha dimostrato sempre più criticità e lacune con ricadute non più accettabili".

"I documenti ricevuti evidenziano, come peraltro già dichiarato dallo stesso presidente durante l’incontro, che i progetti della regione in merito alla rete dell’emergenza in Val Bormida non prevedano né un Punto di Primo Intervento H24, nè tanto meno, un pronto soccorso nell’ospedale di Cairo".

"Rispetto al piano investimenti delle risorse straordinarie provenienti dal Pnrr, al di là di quelli previsti per l’adeguamento della struttura ospedaliera alle nuove funzioni previste (ospedale di comunità, casa di comunità, ecc.) nulla è stato spiegato relativamente alla struttura e agli investimenti per l’intera rete socio sanitaria territoriale che riguarda tutta la Val Bormida e non semplicemente l’ospedale" proseguono i sindacalisti.

"A livello nazionale le risorse sono così ripartite: case di comunità (2 miliardi); assistenza domiciliare e la telemedicina (204,5 milioni); ospedali di comunità e assistenza sanitaria intermedia (1 miliardo); ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero (più di 2,6 miliardi); sicurezza e sostenibilità ospedaliera (638,8 milioni). Altri investimenti riguarderanno l’infrastruttura tecnologica, analisi dati, vigilanza livelli essenziali di assistenza, sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitari. Per la Liguria si tratta in totale di 189.890.710,94 euro".

"L’investimento previsto dalla Regione sull’ospedale di Cairo Montenotte è pari a 10,597 milioni di euro, indubbiamente una somma importante: ma di questi solo 3,250 (circa il 30%) destinati a potenziare le attrezzature (radiologia, nuova TAC, ecc.) mentre i rimanenti oltre 7 milioni (70%) saranno dedicati a lavori edili, manutenzione e/o adeguamenti impiantistici degli immobili".

"Inoltre, come detto, nulla è stato chiarito in merito a come e con quali investimenti si intenda intervenire nell’intera rete valbormidese per superare le attuali criticità sia nell’assistenza in tutte le aree del territorio che in quella domiciliare nel distretto maggiormente esteso nella provincia (556 Kmq) con una popolazione di circa 40.000 abitanti di cui il 30% con oltre 65 anni di età e, conseguentemente, forti necessità legate a non autosufficienza, cronicità, comorbilità, ecc".

"Infine non abbiamo ottenuto risposta alcuna sul tema degli investimenti in personale, tema prioritario alla base di qualunque ragionamento reale poiché, almeno come Cgil e Fp di Savona, da mesi abbiamo denunciato che in Asl 2 mancano circa 600 operatori sanitari, 80 medici, 200 infermieri, 200 tecnici di laboratorio e circa 150 oss. e moltissimi di quelli che prestano servizio hanno contratti precari, oltre 400 solo in Asl 2, tra l’altro la maggior parte di esse sono impegnate nei reparti di emergenza/urgenza e di degenza Covid" continuano.

"E’ una condizione insostenibile per chi in questo momento sta sostenendo la lotta alla pandemia e che si deve confrontare oltre che con le fatiche quotidiane anche con l’incertezza del futuro. Addirittura a molti lavoratrici e lavoratori a cui è scaduto il contratto a fine anno è stato rinnovato solamente per 3 mesi. Inoltre non è ben chiaro il ruolo dei Medici di Famiglia all’interno del nuovo sistema sanitario e socio-territoriale, che rischia di essere depotenziato anziché rafforzato in anche considerazione della carenza di MMG".

"Non si può condividere l’utilizzo dei Medici di Famiglia o delle Cooperative all’interno dei PPI vista anche l’esperienza fatta presso l’Ospedale di Albenga, fortemente voluta dalla Regione Liguria, che ha prodotto solo inefficienze ed è naufragata dopo poche settimane. Siamo estremamente preoccupati del fatto che a qualche illuminato “professionista delle privatizzazioni” della sanità ligure possa venire in mente l’idea di privatizzare anche le case di comunità, magari all’interno dell’ospedale di comunità di Cairo preventivamente ristrutturato con denari pubblici: tutto questo sarebbe inaccettabile e, soprattutto, non risponderebbe alle necessità del territorio e dei cittadini".

"E’, invece, urgente ed indispensabile l’assunzione di professionisti qualificati e dipendenti Asl a cui applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Pubblico sia per i medici che per tutte le figure previste per il comparto. Non altro, non venga in mente a nessuno di mettere in discussione anche le poche certezze che esistono, o pensare di poter creare le condizioni per l’applicazione di “Contratti Pirata” in comparti come quello socio-sanitario sostenuti esclusivamente da risorse pubbliche".

"In questi mesi di pandemia se mai ce ne fosse bisogno abbiamo misurato la distanza tra il diritto alla salute e l’offerta. Abbiamo assistito a risse nei pronto soccorso, a chiusura di reparti, a file di ambulanze: non è questa la sanità che vogliamo. Non è questa la sanità che meritano i cittadini di questo territorio. È il momento di invertire la rotta dando risposte a partire dai soggetti più deboli".

"E’ necessario un Piano straordinario di assunzioni, partendo da quelle già previste, applicando le disposizioni legislative in materia di sanità contenute nella Legge di Bilancio 2022, n.234, prevedono alcuni passaggi obbligati in capo alle Regioni. Questo permetterebbe di attivare nuove procedure concorsuali e di stabilizzare le centinaia di infermieri tecnici medici e OSS che soprattutto in questi ultimi due anni hanno combattuto in prima linea la pandemia la stanno combattendo ancora adesso e si trovano ancora oggi non avere un contratto di lavoro stabile e a lavorare con contratti precari all'interno degli ospedali savonesi ma più generale ligure" concludono.