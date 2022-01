Mete turistiche per l'estate: ecco perché scegliere la Corsica!

Stai già fantasticando su quale potrebbe essere la prossima meta per le tue prossime vacanze? Sogni di startene in completo relax in riva al mare, con un paio di ciabatte comode e la tua rivista preferita?

Oppure non vedi l’ora di sfoggiare i tuoi abitini più colorati che risaltano così bene con l’abbronzatura? Ebbene oggi abbiamo in serbo per te un consiglio davvero speciale, dritto dal cuore di una delle isole più belle e spensierate a due passi da casa: la Corsica.

L’abbiamo scelta tra le migliori mete per l’estate per alcuni ottimi motivi che vedremo qui di seguito che te ne faranno innamorare. Quindi basta indugiare e corri a completare la tua prenotazione traghetti Corsica da Genova per la prossima estate in arrivo! L’isola più affascinante del Mediterraneo ti aspetta!

Mare, mare, mare!

Prima ancora di farti venire l’acquolina in bocca vorremmo riepilogare brevemente tutte le buone ragioni per cui dovresti andare al mare, almeno una volta all’anno. Per prima cosa l’acqua salina fa bene alla pelle, a patto che tu ti protegga in modo saggio dai raggi UV. In secondo luogo il mare riattiva la circolazione e stimola il metabolismo, asciugando i chiletti di troppi e facendoci apparire più belli e più sani.

Lunghe e rilassanti passeggiate in riva al mare o sul bagnasciuga sono l’attività ideale per contrastare la ritenzione idrica, ridisegnare il tono muscolare e sentirsi più in forma. La presenza del sole ci fa fare scorte di vitamina D mentre il nostro sistema immunitario si rafforza e le vie respiratorie si liberano dalle congestioni e dalle infezioni.

Per quel che riguarda la Corsica, invece, il benessere che infonde quest’isola sui suoi abitanti e sui turisti deriva dalla sua genuinità selvaggia, quasi intoccata dalle costruzioni artificiali. Il mare è limpido, le coste sono verdeggianti e rigogliose ed il cibo, ovviamente, è squisito.

Perché proprio la Corsica?

La Corsica è una vera e propria fortezza naturale: i colori che spaziano dall’azzurro al verde si fondono con la macchia mediterranea su stradine impervie e scenari mozzafiato.

Le baie di Cap Corse, le falesie di Bonifacio e poi ancora le spiagge di Calangues di Piana… ma anche i borghetti di Balagne e le camminate in riva al mare! Tutto è meraviglioso, tipico e ben curato perché la Corsica è un mix straordinario antico e moderno, ben conservato e dal piglio squisitamente romantico.

Cosa troverai al tuo arrivo?

Approderai sulla terra natale di Napoleone e scoprirai le antichità di Bonifacio, la città fortezza sulla scogliera bianca. Visiterai Sartene con le sue facciate trasandate e pittoresche che non riuscirai a smettere di guardare. Ti rilasserai sulle spiagge tra Saint Florenz e Ile Rousse passando per il deserto di Agriate tra la Saleccia e Lodo oppure farai il bagno a Matahari, Aregno, Lozari e Bodri in uno scenario unico al mondo. Oppure se lo preferisci potrai perderti nel verde dei grandi Parchi Naturali della Corsica come quello regionale che si estende su oltre 350 mila ettari e che cela le bellezze della foresta di Vizzavona e le aree marine protette. Servono altre buone ragioni per prenotare una vacanza in Corsica?