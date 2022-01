Problemi condominiali, quali sono e a chi rivolgersi

I problemi all'interno di un condominio possono essere davvero molti, ma tra quelli che si possono verificare, ve ne sono alcuni che sono normalmente più frequenti.

Ecco i principali:

· Automobili parcheggiate in zone non consentite: si tratta di quella situazione in cui le persone vanno ad occupare gli spazi condominiali riservati con le proprie automobili, oppure l’occupazione di spazi che non sono consentiti al parcheggio ma che vanno a creare problemi condominiali.

· Animali domestici: quando ci sono animali che fanno rumori molesti durante tutto il giorno ma soprattutto nelle ore di riposo notturno, o quando vengono sporcate le aree ad uso comune con eiezioni degli animali.

· Rumori molesti: quando a fare confusioni nelle ore di riposo notturno, o durante le giornate festive, sono le persone e non gli animali, come ad esempio lavori fai da te all’interno dell’abitazione, musica o televisione molto alta e così via.

· Infiltrazioni d’acqua: una delle più frequenti e anche una delle situazioni più spinose all’interno del condominio è quando si manifestano infiltrazioni di acqua da altri appartamenti, le quali vanno a provocare danni ad altre unità immobiliari, e scattano quindi una serie di procedure al fine di capire l’entità del danno, le responsabilità e così via.

Quando si va a nominare un amministratore, è necessario definire bene le regole condominiali e quali sono le sue richieste, al fine di evitare di incorrere in problematiche riguardanti la gestione economica del condominio. Dobbiamo dunque tenere in considerazione solo le proposte chiare e ben definite, come ad esempio il preventivo amministratore condominio di Estia.

L’amministratore e le dispute condominiali

Quando vi sono delle problematiche riguardanti eventi di natura condominiale, come per esempio la gestione degli spazi comuni o se si presentano infrazioni del regolamento condominiale, eventi per i quali ci si rende conto che non si trova una soluzione pacifica tra le parti, ad intervenire dovrà essere l’amministratore di condominio. Nel caso si tratti di un problema a carattere di urgenza come, ad esempio, un’infiltrazione, egli può agire di propria scelta al fine di risolvere il problema e di evitare che il danneggiato abbia danni ancora maggiori.

Nel caso invece si tratti di un problema che può essere affrontato con calma, è buona norma prima convocare una assemblea condominiale, nella quale andare a parlare della situazione e cercare una soluzione che abbia il consenso della maggioranza.

Il giudice di pace e altre figure

Vi sono poi situazioni in cui l’amministratore non ha giurisdizione, ad esempio se si innescano dispute tra condomini ma che non riguardano la sfera condominiale ma aspetti prettamente privati, e in questo caso ci si deve rivolgere ad una figura esterna. Si tratta del Giudice di Pace, il quale analizzerà a fondo quanto gli viene presentato e deciderà il da farsi, andando a dare una risoluzione tramite sentenza, alla quale entrambe le parti dovranno attenersi senza potersi opporre in alcun modo.

Oltre al Giudice di Pace, attraverso la compilazione in forma corretta di un reclamo, si possono contattare anche le associazioni di consumatori, purché la ragione del reclamo sia legata a spese condominiali che appaiono troppo esagerate e non conformi a quelle che si erano viste nel preventivo, o nel caso in cui si riscontrino anomalie nei pagamenti delle rate condominiali, come anche se si ha la sensazione che l’amministratore non paghi le spese come luce scale e altri oneri per il quale gli è stato dato mandato di effettuare i pagamenti.