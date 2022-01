Giorno della Memoria, L’Anpi di Vado Ligure ricorda la Shoah: gli eventi in programma

In occasione delle celebrazioni previste in tutta Italia per il Giorno della Memoria, la Sezione ANPI di Vado Ligure propone una serie di eventi rivolti in particolar modo alle nuove generazioni e al mondo della scuola e della formazione.

Di fronte a dinamiche memoriali che rischiano, giorno dopo giorno, di insterilirsi e svuotarsi dei propri contenuti, occorre far sì che la memoria non si mummifichi in forme istituzionalizzate ma resti vigile e viva ed entri nella quotidianità senza il bavaglio del rito. Fare questo significa lavorare attivamente sulla memoria, ampliare le conoscenze, rielaborarle, fare i conti con il passato utilizzando, per raggiungere questo scopo, tutti i mezzi a disposizione ed esercitando, per quanto possibile, una coscienza storica critica.

Questo è il compito che la Sezione ANPI di Vado Ligure, in stretta collaborazione con le varie realtà educative, formative e associazionistiche del territorio, si impegna a portare avanti, affiancando alle celebrazioni tradizionali modalità informative sempre nuove e metodi di comunicazione che possano rivelarsi realmente efficaci nella trasmissione delle testimonianze personali e collettive.

Le celebrazioni previste inizieranno il 26 gennaio alle ore 10 con un incontro didattico rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado “A. Peterlin” presso lo stabilimento Bombardier-Alstom, tragico teatro delle deportazioni politiche che colpirono i cittadini e le cittadine vadesi durante il nazifascismo.

Seguirà, nella serata del 26 gennaio, alle ore 21, un webinar gratuito su piattaforma ZOOM dal titolo “Quale futuro per la memoria? Strategie narrative e didattica della Shoah per le nuove generazioni”, aperto in particolar modo a tutti gli insegnanti, educatori, associazioni e cittadini che desiderino confrontarsi sull’argomento. Per partecipare sarà sufficiente prenotarsi inviando una mail a anpivado@gmail.com e avviare il link ricevuto seguendo le indicazioni trasmesse.

Il 27 gennaio, alle ore 15.30, si terrà la commemorazione dei deportati vadesi a Mauthausen dell’ex stabilimento Michallet. La cerimonia avrà luogo presso la lapide posta in loro ricordo nei pressi dell’ex stabilimento, sito in via Sabazia (angolo via Italia), a Vado Ligure.

Fatta eccezione per l’incontro del 26 mattina, per questioni di sicurezza riservato unicamente agli studenti coinvolti, la cittadinanza tutta è invitata a partecipare alle iniziative proposte, affinché il Giorno della Memoria possa diventare terreno di confronto attivo per il rifiuto di ogni discriminazione e spazio di crescita su cui improntare la società futura.