Coronavirus, triplicano i nuovi casi in 24 ore in Liguria ma scende la percentuale di positività. 32 i decessi

Oltre che triplicato nelle ultime ventiquattr'ore il numero dei nuovi positivi al Covid19 nel bollettino odierno rispetto a quanto rilevato ieri (24 gennaio, ndr): se ieri, su base regionale, i nuovi casi erano stati poco più di 2.200, quest'oggi se ne registrano 7.169. Ad aumentare anche il numero dei test effettuati, ovvero 45.057 test tra molecolari (5.695) e antigenici rapidi (39.362), che abbassano la percentuale di positività rispetto a ieri di due punti portandola al 15,9%.

Nel dettaglio, l'imperiese ha fatto registrare 915 nuovi casi, il savonese 1.128, il genovese con 4.165 e lo spezzino 907. 54 invece i non riconducibili alla residenza in Liguria.

Da segnalare un nuovo aumento dei ricoveri su base regionale, e 32 decessi su base regionale (nelle foto in allegato la tabella col dettaglio).

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.153.439 (+5.695)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.020.853 (+39.362)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 271.497 (7.169)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 61.264 (-532)

Casi per provincia di residenza

Imperia 8.018 (-51)

Savona 9.518 (-101)

Genova 33.132 (-296)

La Spezia 7.518 (-31)

Residenti fuori regione o estero 978 (-29)

Altro o in fase di verifica 2.100 (-124)

Totale 61.264 (-532)

Ospedalizzati: 802 (+28); 39 (-) in terapia intensiva*

Asl 1 - 130 (+1); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 133 (+15); 11 (+1) in terapia intensiva

San Martino 107 (-2); 5 (-2) in terapia intensiva

Galliera 137 (+5); 5 (=) in terapia intensiva

Gaslini 18 (=); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 3 - 157 (+1); 6 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 37 (+6); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 83 (+2); 6 (+1) in terapia intensiva

*25 non sono vaccinati e 14 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 42.261 (+2.608)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 205.404 (+7.669)

Deceduti: 4.829 (+32).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.604 (-57)

Asl 2 - 1.975 (+587)

Asl 3 - 6.968 (-102)

Asl 4 - 1.339 (+90)

Asl 5 - 1.675 (-18)

Totale - 13.561 (+520)

Dati vaccinazioni 25/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.099.460

Somministrati: 3.141.646

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.