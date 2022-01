Varazze, rotta la condotta principale della rete idrica: possibili disagi nel levante varazzino

Si rompe la condotta principale della rete idrica in via Don Minzoni, zona Acqua Ferruginosa e scatta l'allarme a Varazze.

La scorsa notte durante i lavori sulla rete autostradale, in particolare per i sondaggi nella volta della galleria Cavetto 2, è stata danneggiata accidentalmente con possibili disagi che si possono venire a creare nella zona del levante varazzino tra la località Piani d'Invrea, i Piani di San Giacomo, Vignetta, Cavetto e Via Genova.

"Un primo intervento in 'emergenza' è stato già eseguito durante la notte ma nel pomeriggio è previsto un intervento ulteriore di sistemazione definitiva - spiega il sindaco Luigi Pierfederici - Conseguentemente si potranno verificare disagi per breve tempo nel corso della giornata. Vi aggiornerò durante le prossime ore".