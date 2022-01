Ottieni uno sguardo luminoso con il contorno occhi valuxxo

C’è una parte del corpo che fa capire subito l’età della persona: è la zona della vista, quella che circonda gli occhi. È lì, infatti, che nascono le prime rughe, che la pelle comincia a non essere più liscia, che cominciano i primi segni dell’età che passa.

Ovviamente, miracoli non se ne fanno però c’è la possibilità di poter ritardare e rendere ‘meno forte’ questo fenomeno. Nessuna operazione chirurgica e nemmeno qualche intervento invasivo.

Semplicemente, usare il prodotto giusto: il contorno occhi uomo valuxxo. Non ne hai mai sentito parlare? Ecco nel dettaglio di cosa si tratta e perché potrebbe esserti molto utile.

Che cos’è il contorno occhi valuxxo

Il contorno occhi valuxxo è una crema che ha il compito di ‘tutelare’ la parte del viso che circonda gli occhi. Dopo qualche settimana dal suo utilizzo – utilizzandola 2 volte al giorno – si potranno già cominciare a vedere i primi risultati. Risultati che consistono nel dare alla pelle un aspetto più giovanile, dandole la sua tonicità e luminosità che, magari, potrebbe aver perso nel corso del tempo.

Oltre a far ciò, la crema si occupa anche di idratare la pelle stessa. Si parte proprio da qui: dandole una certa idratazione, va da sé che, poi, la pelle si ringiovanisce e tu possa apparire più giovane.

La crema è ad assorbimento rapido ed è adatta a tutti i tipi di pelle. La sua azione, infatti, è molto specifica: ripara le cellule danneggiate e ha anche un potere antiinfiammatorio. Ovviamente, a queste condizioni, l’aspetto della pelle ne trae molto giovamento. Particolare attenzione viene data alla cura della pelle e tutti gli ingredienti usati sono di altissima qualità.

Ingredienti che vengono specificati nel prossimo paragrafo.

Quali sono gli ingredienti

Partiamo dalle percentuali. Ben il 99,60% di tutto ciò che compone questa creme viene da ingredienti che sono di origine naturale. Il 72,54%, invece, viene dalla coltivazione biologica. Inoltre, il prodotto nel complesso è vegano e la sua produzione è sostenibile. Come se non bastasse, è anche cruelty free.

Andando nello specifico, però, troviamo olio di semi di canapa, aloe vera, olio di Jojoba, olio di oliva, Emulium Mellifera, Olio di Squalano, Burrò di Karitè, acido ialuronico.

Il mix di tutto questo, quindi, dà vita al prodotto che può davvero darti la svolta per migliorare la propria autostima e, perché no, avere successo con la persona che ti piace.



Ecco le caratteristiche principali del Contorno Occhi Uomo Rivitalizzante Valuxxo se usato quotidianamente

Grazie agli acidi grassi essenziali – tra cui Omega 3, GLA e Omega 6 – riesce a dare nutrimento alla pelle, tonificandola e provando a restituire il vigore di un tempo.

Vigore che nasce anche dall’eliminazione delle rughe, dovuto all’effetto rassodamento e migliorando l’elasticità della pelle stesse. Quest’ultima è dovuta al fatto che la presenza di Vitamina E e degli oli naturali menzionati prima incentivano la produzione di collagene, perfetto proprio per l’elasticità della pelle stessa. La crema [ anche protettiva: non a caso, infatti, con il contorno occhi uomo rivitalizzante valuxxo si crea una sorta di barriera protettiva che difende la pelle dagli attacchi esterni. E anche interni volendo, vista la sua azione antiossidante, con il risultato che l’invecchiamento viene rallentato di molto.

La crema può essere assunta a qualsiasi temperatura, sia che fa molto caldo sia che fa molto freddo. Si ricorda sempre che va usata due volte al giorno: una la mattina e una la sera. La confezione da 30 millilitri ha un costo di 38 euro.