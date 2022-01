Giorno della Memoria, le iniziative del comune di Savona nel segno della testimonianza

L'amministrazione comunale, insieme con Anpi, Aned, Isrec, Arci, Fivl, Cgil, Cisl e Uil, in occasione del Giorno della Memoria organizza alcuni momenti in città, seppur con le limitazioni imposte dalla pandemia, che fungono da monito e da memoria attiva per richiamare i cittadini, specie le giovani generazioni, ai valori ideali di democrazia, libertà eguaglianza e pluralismo. “E' avvenuto – scriveva Primo Levi – quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”.