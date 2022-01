Vaccinazioni pediatriche: in provincia di Savona vaccinato il 14.9% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni

In provincia di Savona si attesta intorno al 15% il tasso di vaccinati nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. A confermarlo è l'Asl 2 savonese che riporta come al 24 gennaio la percentuale dei giovanissimi vaccinati risulti del 14.9%.

Un dato abbastanza incoraggiante come confermato nei giorni scorsi ai microfoni di Savonanews dal dottor Giuseppe Squazzini, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri di Savona: "La campagna vaccinale dai 5 agli 11 anni sta andando bene e vorrei che tutti se ne accorgessero, è un segnale importante. I bimbi sono bravissimi e non c'è nessun effetto collaterale".

"La risposta da parte della popolazione è ottimale, certamente qualcuno è titubante, ma molti genitori spingono tantissimo per far sì che i bambini vengano vaccinati - aveva inoltre aggiunto Squazzini - L'unico problema, non da poco, è con questa grossa diffusione di Omicron si hanno tante defezioni (nel suo studio il medico ne aveva programmate 210 e ci sono state 60 assenze per positività al Covid o quarantena). Non bisogna aver paura del vaccino, non lascia dubbi nell'efficacia".