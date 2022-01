Celle, il 29 gennaio la fondazione N.S. di Misericordia compirà 382 anni

"Stante il momento, non ci saranno veri e propri festeggiamenti, nondimeno è doveroso tributare il ricordo del merito al fondatore, Stefano Boagno, che nel lontano 1640 destinò metà dei propri beni alla nascita di quello che in allora sarebbe diventato l'Hospitale di Nostra Signora di Misericordia". Questo il commento dal CdA della Fondazione Nostra Signora di Misericordia per il raggiungimento, il prossimo 29 gennaio, dei 382 anni dalla nascita voluta da Stefano Boagno proprio il 29 gennaio 1640.

"Il momento è molto difficile – proseguono dal CdA – tuttavia la Fondazione nei secoli ha affrontato diverse sfide e noi stiamo affrontando quella attuale premendo l'acceleratore sull'efficienza. I cambiamenti sono necessari e molti sono i progetti in cantiere, gran parte dei quali nuovi proprio per far fronte ad uno scenario che solo due anni fa era inimmaginabile. Quello che non cambierà mai invece è la volontà costante di migliorare e di mantenere la residenza protetta quale punto fermo nella vita sociale ed affettiva del territorio".