Savona, giovane investita sulle strisce in corso Vittorio Veneto: codice giallo al San Paolo (FOTO)

Attimi di paura a Savona, alle Fornaci, dove un'automobile ha travolto una ventenne mentre quest'ultima si trovava sulle strisce pedonali in corso Vittorio Veneto.

Immediato l'intervento del personale del 118 che, una volta valutate le condizioni della vittima, ha provveduto a trasportarla in codice giallo all'ospedale San Paolo con alcuni traumi legati alla caduta e all'impatto.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico che ha subito ripercussioni nella zona in entrambi i sensi di marcia.