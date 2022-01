Tamponamento tra auto in A10 tra Albisola e la complanare di Savona: soccorsi mobilitati

Incidente sull'A10 tra Albisola e la complanare di Savona allo svincolo della A6 nella mattinata odierna, intorno alle 10.30, tra due auto che sono entrate in collisione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della pubblica assistenza e i vigili del fuoco, oltre al personale di Autostrade.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al tamponamento tra i due mezzi: non sembrerebbero però esserci gravi conseguenze per gli occupanti.

Disagi invece alla viabilità: segnalato dal gestore della tratta un blocco al traffico, il quale si va ad aggiungere alla coda di alcuni chilometri tra Savona e Spotorno, causa lavori, in direzione Francia.

IN AGGIORNAMENTO