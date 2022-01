Ubriaco picchia la convivente e si avventa sui carabinieri: arrestato un uomo a Pietra Ligure

Una donna di Pietra Ligure, nella serata di ieri, 26 gennaio, ha chiesto aiuto al 112 perché picchiata dal convivente. Giunti nell’abitazione, i carabinieri della stazione di Loano hanno constatato che l’uomo, un 52enne extracomunitario con precedenti per minacce e lesioni, era completamente ubriaco.

L’uomo, alla vista dei militari, ha improvvisamente colpito la donna con uno schiaffo e, successivamente, si è avventato su di loro.

Ne è scaturita una breve colluttazione, al termine della quale è stato bloccato. Condotto immediatamente in caserma, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e richiuso nelle camere di sicurezza.

Questa mattina comparirà davanti al giudice per il rito direttissimo.