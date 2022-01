"Greenpass come Ahnenpass nazista", Rifondazione Comunista contro "Borghi Tv": "Paragoni che offendono la memoria di milioni di vittime"

"L'account twitter 'Borghi Tv' nel Giorno della Memoria paragona il greenpass all'Ahnenpass, il 'passaporto genealogico' utilizzato dal regime nazista per certificare che una persona poteva essere considerata 'ariana'. Si può criticare il GP ma questi paragoni offendono la memoria di milioni di vittime del nazifascismo". Così, attraverso una nota stampa, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista.

"Senza greenpass si subiscono limitazioni che non sono assolutamente paragonabili allo sterminio subito da chi non era considerato di razza ariana - prosegue la nota stampa - Questa banalizzazione rilanciata da Borghi non a caso viene dall'ultradestra USA (la prima a usare questa analogia è stata la congressista repubblicana Marjorie Taylor Greene, seguace di QAnon). Il senatore leghista non lo ricordiamo per sensibilità libertaria nè come nemico del nazifascismo vista la frequentazione di Casa Pound e il sostegno che ha ricevuto dai fascisti del terzo millennio".