Coronavirus, tra le nove vittime in Liguria nell'ultimo bollettino anche una donna di 46 anni

Situazione anche oggi stazionaria nel classico bollettino Covid della Regione, che vede i numeri simili a quelli di ieri e il tasso di positività stabile.

Sono infatti 5.388 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 29.603 tamponi tra molecolari (5.648) e antigenici rapidi (23.955) registrati nelle ultime 24 ore, uno ogni 5,48 pari al 18,2%.

A Imperia sono stati 816 i nuovi positivi, rispetto ai 952 del savonese, i 3.018 di Genova e i 586 di Spezia. A livello regionale si registrano 9 morti, tra cui una donna di 46 anni morta al Borea di Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 2.165.260 (+5.648)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.069.894 (+23.955)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 282.593 (5.388)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 62.782 (+959)

Casi per provincia di residenza

Imperia 8.436 (+225)

Savona 9.783 (+190)

Genova 33.913 (+463)

La Spezia 7.678 (+115)

Residenti fuori regione o estero 981 (+7)

Altro o in fase di verifica 1.991 (-41)

Totale 62.782 (+959)

Ospedalizzati: 757 (-26); 40 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 109 (-13); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 117 (-13); 13 (=) in terapia intensiva

San Martino 104 (-4); 5 (+1) in terapia intensiva

Galliera 141 (+3); 5 (=) in terapia intensiva

Gaslini 11 (-2); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 155 (-2); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 40 (+7); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 80 (-2); 5 (=) in terapia intensiva

*26 non sono vaccinati e 14 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 44.453 (+2.205)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 214.964 (+4.420)

Deceduti: 4.847 (+9)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.452 (+4)

Asl 2 - 1.431 (+15)

Asl 3 - 6.792 (-1)

Asl 4 - 1.339 (-4)

Asl 5 - 1.714 (+44)

Totale - 12.738 (-32)

Dati vaccinazioni 27/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.145.664

Somministrati: 3.173.846

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.