Covid, oltre l'83% dei liguri ha ricevuto almeno una dose di vaccino

“La campagna vaccinale della Liguria continua a procedere spedita: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 15.166 dosi di vaccino. Riguardo la copertura della popolazione, il 73,31% delle persone che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 4 mesi ha già ricevuto la terza dose, e l’83,08% della popolazione complessiva, considerati anche i bambini sotto i 5 anni, ha ricevuto almeno una dose di vaccino, percentuale che sale all’86,20% se si considera solo la popolazione vaccinabile, sopra i 5 anni”. Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.

“In Liguria – prosegue Toti - questa settimana continuiamo a somministrare più di 1000 prime dosi al giorno: sono più di 3500 da lunedì a mercoledì, e 12.895 mila negli ultimi 10 giorni. Sempre negli ultimi 10 giorni sono state somministrate più di 125mila terze dosi, e il 77,09% degli over 80 ha ricevuto la terza dose, mentre per quanto riguarda questa specifica fascia ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 98,4%”.

Per la fascia tra i 5 e gli 11 anni, ha ricevuto almeno una dose il 22,06%, e sempre per questa fascia i prenotati sono 23.164 e 17.398 i già vaccinati.

“Per quanto riguarda incidenza e accesso negli ospedali – aggiunge il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi - gli indicatori sono stabili. E per la prima volta la diminuzione dell’occupazione dei posti letto di media intensità sembra consolidarsi, confermando così le previsioni sul raggiungimento del plateau che avevamo elaborato”.

Da oggi sul sito dell’ospedale Gaslini di Genova, al link https://portal.gaslini.org/cup/ è possibile prenotare il servizio di tamponi gratuiti riservato al percorso scuola. I tamponi vengono effettuati a Villa Quartara, a Genova Quarto.

È possibile effettuare un tampone antigenico dalle ore 9.30 alle ore 18.00 per i seguenti motivi: per gli alunni e il personale scolastico delle scuole materne e secondarie: chiusura quarantena al giorno 10 dall’esposizione al caso; per gli alunni e il personale scolastico delle scuole primarie: contatto di caso positivo al giorno 0 e al giorno 5 e chiusura quarantena al giorno 10 dall’esposizione al caso; per tutti gli alunni e personale scolastico: chiusura isolamento.

A villa Quartara è anche possibile effettuare un tampone molecolare dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con prenotazione Cup (indicazione su Poliss da parte del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. Appuntamento su orario fissato dal Cup). Per informazioni all’utenza è disponibile il numero: 335 74 13 692 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.