Rottura tubo gas nell'alveo del torrente a Quiliano: ripristinato il servizio

Un escavatore al lavoro per il rimodellamento dell'argine danneggia la condotta del gas posizionata nell'alveo del torrente a Quiliano e scatta l'allarme.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e ha provocato una dispersione di gas che ha portato Italgas ad interrompere il servizio in via Dodino e nelle zone a monte del comune quilianese.

Tempestivo l'intervento sul posto dei vigili del fuoco, della protezione civile, la polizia locale, l'ufficio tecnico comunale e dei tecnici del pronto intervento della società che si sono messi subito al lavoro per mettere in sicurezza la condotta bloccando la fuori uscita di gas e procedere alla riparazione del danno in modo da ripristinare la normale erogazione del servizio nel più breve tempo possibile.

A seguito di alcuni controlli sul posto, in tarda serata il sindaco ha comunicato che la problematica è stata risolta e il servizio è stato ripristinato.