Bow Trophy 2022: ad Albenga arrivano i grandi campioni di tiro con l’arco

I grandi campioni di tiro con l’arco saranno ad Albenga per la Bow Trophy 2022 gara nazionale indoor che si terrà il prossimo 5 e 6 febbraio presso il Palamarco.

Sono oltre 150 gli atleti iscritti alla gara e tra di loro gareggeranno anche:

Mauro Nespoli Argento olimpico a Tokyo 2020, i campioni del mondo Marcella Tonioli, Vanessa Landi, Alessio Noceti, Sara Noceti, Cinzia Noziglia, il campione europeo Fabio Pittaluga e diversi campioni italiani.

Parteciperanno inoltre all'evento spettacolo di sabato 5 febbraio alle ore 17.00, che vedrà la sfida dei 12 migliori arcieri iscritti alla competizione, oltre Fabio Carosati, Valerio Palandri, Fabio Fancello, Daniela Sacco, Walter Valenza e Daniele Bellotti atleti provenienti da Liguria, Piemonte, Toscana e Lombardia.

L'evento spettacolo sarà arbitrato da Fulvio Cantini che ha diretto le gare anche a Tokyo 2020, coadiuvato, durante la gara nazionale, da Patrizia Gervasi e Umberto Bermond.

Tra gli atleti Savonesi in gara si segnalano Saber Ben Fekih Ali, Gianmaria Losi, Elena Lucia e Beatrice Tarantini.

La gara è stata organizzata dagli Arcieri 5 Stelle in particolare da Giorgio Briozzo in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Albenga e della u.s. Bocciofila palasport Albenga asd.

PROGRAMMA

Sabato 5 febbraio:

ore 13.40 inizio competizione con il primo dei 4 turni

ore 17.00 sfida dei migliori

ore 19.00 secondo turno

Domenica 6 febbraio:

ore 9.40 terzo turno

ore 13.40 quarto turno

ore 17.00 premiazione

“Si tratta di un evento di grande livello al quale parteciperanno campioni nazionali, europei e del mondo - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - Siamo molto contenti che Albenga possa ospitare questo genere di competizioni. Manifestazioni come queste portano nella nostra città, durante un periodo che tradizionalmente non è legato al turismo, un gran numero di atleti che con le loro famiglie trascorrono un finesettimana ad Albenga potendone apprezzare così anche le caratteristiche storiche e culturali che da sempre caratterizzano la Città delle Torri”.