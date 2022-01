Furto nel ristorante Vino e Farinata di via Pia a Savona. Il titolare: "Sono amareggiato, facciamo fatica ad andare avanti cosa pensavano di trovare?"

"L'amarezza è tanta, purtroppo una cosa del genere in questo momento del settore della ristorazione nel quale facciamo fatica ad andare avanti non ce l'aspettavano, cosa pensavano di trovare?".

A dirlo è Andrea Zampino, titolare dello storico ristorante Vino e Farinata di via Pia a Savona, colpito nella notte tra giovedì e venerdì dal furto dei registratori di cassa.

I ladri avrebbero colpito tra le due e tre di notte e sarebbero riusciti ad entrare nel locale da un cortile interno in via Paleocapa. Da lì avrebbero forzato la finestra e hanno compiuto il furto.

"Sono rimasti indisturbati, hanno fatto quello che volevano, hanno portato via le casse e al momento non so dire se mi manca qualcos'altro" continua il titolare che ha subito sporto denuncia alla polizia e attualmente le indagini sono in mano alla squadra mobile.

Quella notte il ristoratore è stato avvisato dal servizio di vigilanza visto che era scattato l'allarme e poi dalle immagini di videosorveglianza ha potuto appurare che una persona era presente nel ristorante.

"Rimane il rammarico, non capisco perché vogliano dar fastidio ad una attività. Un'altra cosa poi: hanno fatto un gran caos ma nessuno mi ha avvisato di nulla se non la vigilanza" conclude il titolare di Vino e Farinata.